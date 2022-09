Bihar Politics: विवादों में घिरे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. मंत्रीपद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही दानापुर कोर्ट ने अपरहण मामले में उनकी जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) खारिज कर दी. इसके बाद उनपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है. मालूम हो कि एक दिन पहले ही कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है. इस्तीफा देने के पीछे के राज का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में राजद की छवि खराब हो रही थी, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है.Also Read - Bihar Politics: नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद कार्तिकेय सिंह ने खोला राज, बताया क्यों किया रिजाइन

Bihar | Danapur court rejects the anticipatory bail plea of Kartikeya Singh, former state law minister.

Singh allegedly has an outstanding arrest warrant against him in a kidnapping case.

— ANI (@ANI) September 1, 2022