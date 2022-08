Bihar:जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 और 4 सितंबर को पटना में आयोजित की जाएगी. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, मंत्रीगण आदि शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, हम आदि दलों के सहयोग से नई सरकार के गठन के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आगामी रणनीति और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेगा.Also Read - कांग्रेस को झटका, आनंद शर्मा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले इस पद से दिया इस्तीफा

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जेडीयू संस्थापक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर चर्चाएं जोर शोर पर हैं. ताजा घटनाक्रम में जेडीयू के कई नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बयान देते हुए देख गया है.

