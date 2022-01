Bihar Politics:बिहार की नीतीश सरकार (CM Nitish Kumar) में मंत्री और वीआइपी के प्रमुख मुकेश सहनी (VIP Chief Mukesh Sahni) ने बड़ा बयान देकर एनडीए (Bihar NDA) में हलचल मचा दी है और भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है. मुकेश सहनी ने राजद (RJD) बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ” सीएम नीतीश कुमार सफलतापूर्वक बिहार सरकार चला रहे हैं और मैं उनके साथ हूं. अगर उन्हें (भाजपा को) कोई दिक्कत है तो वे वॉकआउट कर सकते हैं. मैं लालू जी (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) का अनुयायी हूं और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) मेरे छोटे भाई जैसे हैं. जिस दिन आम सहमति बन जाएगी, हम साथ में राजनीति करेंगे.”Also Read - UP Assembly Election 2022: भाजपा से मिली निराशा, जदयू ने कहा-अब यूपी में हम अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव

मुकेश सहनी ने आगे कहा कि भविष्य किसी ने नहीं देखा है. उनके और हमारे विचार एक साथ मिल जाएं तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है. राजनीति साथ हो सकती है. बस विचारधारा की बात है. इसमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है. विचारधारा तो हम लोगों ने साथ में ही शुरू किया है." उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है.

CM Nitish Kumar is running Bihar govt successfully & I’m with him. If they (BJP) have any problem, they can walk out. I’m follower of Lalu Ji & Tejashwi Yadav is like my younger brother. We would do politics together the day we come to a consensus: VIP chief Mukesh Sahani (19.01) pic.twitter.com/xePl60Xs51

— ANI (@ANI) January 19, 2022