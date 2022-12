ये क्या.. अचानक चिल्लाने लगे सीएम नीतीश-अरे! तुम भी तो शराबबंदी के पक्ष में था, शराबी हो गए हो तुम-देखें Video

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम तौर पर हंसते मुस्कुराते दिखते हैं और बहुत ही सधी हुई संतुलित भाषा में लोगों के सवाल का जवाब देते हैं. लेकिन बुधवार को नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला, जब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत का मामला उठा तो अचानक नीतीश अपना आपा खो बैठे. इतने नाराज नीतीश कुमार आज से पहले कभी नहीं दिखे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि-क्या हो गया तुम भी तो था शराबबंदी के पक्ष में, अब शराबी हो गए हो तुम….

