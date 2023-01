Bihar Politics: सुधाकर सिंह पर बड़े एक्शन की तैयारी में राजद, कारण बताओ नोटिस किया जारी

Bihar Politics: बिहार में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. एक तरफ जहां राजद के नेता और पूर्व कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश के खिलाफ बयान देकर सियासी पारा गर्मा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इसके बाद राजद ने अपने नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी करते हुए उन्हें पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया है. राजद की भेजी गई नोटिस में सुधाकर सिंह द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान की बात कही गई है.

राजद ने सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया

राजद ने जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है. उनके संज्ञान में आया है कि एक बार पुनः आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है.

राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि गठबंधन के मसलों और शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही किसी बात को रखने के लिए अधिकृत हैं.