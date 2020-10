Bihar Polls: भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार (Prem Kumar) वोट डालने के दौरान कमल के फूल की प्रिंट वाला मास्क पहने एक मतदान केंद्र पहुंचने पर विवादों में आने के बाद अब सफाई दी है. इधर, निर्वाचन आयोग ने भी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. कुमार गया शहर से भाजपा के उम्मीदवार हैं और वे इस सीट से छह बार चुने गए हैं. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: पहले चरण से निकलेगा तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता! जानिए आखिर क्यों खुद को मजबूत मान रहा राजद

कृषि मंत्री प्रेम कुमार बुधवार को गया के स्वराजपुरी के रोड नंबर 120 स्थित मतदान केंद्र अपना वोट डालने साइकिल से पहुंचे थे. प्रेम कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कमल छाप वाला मास्क पहना रखा था. उन्होंने मतदान के दौरान भी इसे नहीं निकाला और कमल छाप का निशान का मास्क लगाकर ही वोट दिया. इसके बाद यह मामला विवादों में आ गया.

#WATCH: Bihar Minister Prem Kumar rides a cycle on his way to the polling booth to cast his vote, in Gaya. #BiharAssemblyElection2020 pic.twitter.com/9tR2AiZZz4

— ANI (@ANI) October 28, 2020