नई दिल्ली. सपने को पूरा करने की लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती. अपने सपने को पूरा करने की इसी धुन में बिहार के एक नौजवान ने गजब कारनामा कर दिखाया है. जी हां, बिहार के छपरा जिले के एक गांव के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद का सपना आज पूरा हो गया, जब उसने नैनो कार को हेलिकॉप्टर बना डाला. यकीन नहीं होता हो तो देखिए यह तस्वीर, इसे देखकर आपको तनिक भी अंदाजा नहीं होगा कि यह हेलिकॉप्टर नहीं है. लेकिन मिथिलेश की लगन ने सड़क पर चलने वाली कार को हवा में उड़ने वाला हेलिकॉप्टर बना दिया है. हालांकि यह नैनो-हेलिकॉप्टर उड़ेगा नहीं, लेकिन इसे देखने वाला हर शख्स एकबारगी तो चौंक ही जाता है कि सड़क पर सरपट दौड़ती कार कहीं उड़ान न भरने लगे.

छपरा के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद के इस नैनो-हेलिकॉप्टर को देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे. हेलिकॉप्टर की तरह लगे पंखे और पीछे का हिस्सा देखकर आपको भी लगेगा कि यह कार अब उड़ी कि तब उड़ी. लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं. मिथिलेश प्रसाद का कहना है कि वह बचपन से ही हवा में उड़ने का सपना देखा करता था. घर की आर्थिक कमजोरी ऐसी थी कि सपना पूरा करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. ऐसे में उसे एक दिन ख्याल आया कि क्यों न अपना हेलिकॉप्टर ही बना लिया जाए.

Bihar: A resident of Chhapra village, Mithilesh Prasad has given his Nano car the look of a helicopter, says,’I always wanted to make a helicopter, now I can’t do that because my background is not strong and that’s why I have given my car this look.’ pic.twitter.com/uRVG8haVAK

— ANI (@ANI) August 11, 2019