Video: लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती को बेल पर विधानसभा परिसर में लड्डू बांटने को लेकर RJD-BJP के विधायक भिड़े

Bihar: बिहार विधानसभा परिसर में आज बुधवार को तब अजीबोगरीब हालत बन गए, जब राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav),उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi), उनकी बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) और अन्य को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरजेडी के विधायकों ने लड्डू बांटें. लड्डू बांटने को लेकर विधानसभा परिसर में आरजेडी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए. बीजेपी का आरोप है कि RJD विधायकों ने जबरदस्ती मिठाई खिलाने और परेशान करने की कोशिश की. आरजेडी और बीजेपी विधायकों के बीच हंगामे का यह वीडियो सामने आया है.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और अन्य को बुधवार को जमानत दे दी.

74 साल के लालू यादव अदालत परिसर में व्हील चेयर पर नजर आए. लालू सुबह करीब 10 बजे राउज़ एवेन्यू अदालत पहुंचे. उनका का हाल ही में गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ था. हालांकि मामले की सुनवाई देर से शुरू हुई. परिवार के तीनों सदस्य पूर्वाह्न करीब 11 बजे न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश हुए.