सड़क पर गड्ढे बताओ और पाओ 5000 का इनाम, इस राज्य में शुरू होने जा रही खास योजना; जानें डिटेल
Gadha Batao, 5000 Pao Scheme: राज्य सरकार की नई ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना से सड़क पर गड्ढे रिपोर्ट करें और 5,000 रुपए तक जीत सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में...
बिहार की नीतीश सरकार राज्य में सड़कों को सफरदायक यानी आरामदायक सफर के लिए एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है. ‘गड्ढा बताओ, इनाम पाओ’ योजना के तहत आम लोग सड़क पर गड्ढों की तस्वीर खींचकर सरकार को भेज सकते हैं. शिकायत सही पाए जाने पर 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि यह पहल देश में पहली बार किसी राज्य द्वारा अपनाई जा रही है. इस योजना का उद्देश्य जनता की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना और सड़क निरीक्षण की निगरानी को सुदृढ़ करना है. साथ ही, सड़क मरम्मत में जिम्मेदार ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर 72 घंटे के अंदर मरम्मत नहीं होती है.
यह योजना कैसे काम करेगी?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत नागरिक एक हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए गड्ढों की तस्वीर भेज सकते हैं. विभाग इन तस्वीरों की जांच करेगा और सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को इनाम देगा. अगर विभाग के अधिकारी 72 घंटे के अदंर सड़क की मरम्मत नहीं करते तो. इसके लिए रोड एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, जो तुरंत सड़क पर जाकर मरम्मत का काम शुरू करेगी. दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब बिहार की सड़कों का समय पर इलाज होगा और गड्ढों की समस्या जनता के लिए कम कठिनाई वाली होगी.
सड़क सुधारने की कोशिश
बता दें बिहार में सड़क की हालत क्या है ये विषय हमेशा चर्चा में रहता है. लोग कहते हैं – सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है. सोशल मीडिया पर चुनाव से पहले सड़क की खराब हालत के कई वीडियो और फोटो वायरल हुए थे, जिससे लोगों में नाराजगी थी. नीतीश सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के बाद इस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया है. अब इस योजना के जरिए गड्ढों की पहचान करना आसान होगा और मरम्मत भी समय पर होगी.
जनता की भागीदारी से ट्रैकिंग आसान
सरकार का मानना है कि गड्ढों की तस्वीर मिलने के बाद विभाग ट्रैकिंग और मरम्मत प्रक्रिया को अधिक कुशल बना सकता है. शिकायतकर्ता को फोटो या वीडियो भेजने के बाद विभाग तुरंत संपर्क करेगा और मरम्मत के लिए कार्रवाई करेगा. इस पहल से सड़क निगरानी पारदर्शी होगी और जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य होंगे. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 15 फरवरी से ये योजना शुरू होगी. यह बिहार की सड़क व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में पहला कदम साबित होगी.