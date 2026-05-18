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बच्चों को नहीं ढोना पड़ेगा भारी स्कूल बैग, इस राज्य में लागू हुआ 10% वाला नियम; जानें डिटेल

Bihar News: बिहार में स्कूल बैग के वजन को लेकर नया नियम लागू हुआ है. अब बच्चे के वजन का 10% से ज्यादा भारी बैग होने पर स्कूलों पर कार्रवाई होगी.

Published date india.com Published: May 18, 2026 7:17 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
बच्चों को नहीं ढोना पड़ेगा भारी स्कूल बैग, इस राज्य में लागू हुआ 10% वाला नियम; जानें डिटेल
नए आदेश में स्कूल परिसर में वजन मापने वाली मशीन रखना भी जरूरी बताया गया है. (Photo from Freepik)

किताबों से भरे भारी स्कूल बैग नन्हे बच्चों के कंधों पर बोझ डाल रहे थे. रोज स्कूल जाते वक्त उनकी मासूमियत से ज्यादा थकान नजर आने लगी थी. इन सबको ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन तय सीमा से ज्यादा नहीं हो. इसके लिए स्कूलों को NCERT की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है. शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर कोई स्कूल नियमों को नजरअंदाज करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चलिए आपको बताते हैं एनसीईआरटी की गाइडलाइंस क्या कहती है?

बच्चे के वजन के हिसाब से तय होगा बैग का भार

गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी बच्चे के स्कूल बैग का वजन उसके शरीर के कुल वजन का 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी अगर किसी बच्चे का वजन 25 किलो है, तो उसका स्कूल बैग अधिकतम 2.5 किलो तक ही होना चाहिए. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को ये भी निर्देश दिया है कि बच्चों का वजन समय-समय पर चेक किया जाए और उसी हिसाब से बैग का भार तय किया जाए. इसके लिए स्कूल परिसर में वजन मापने वाली मशीन रखना भी जरूरी बताया गया है, ताकि बच्चों और उनके बैग दोनों का वजन आसानी से जांचा जा सके.

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प्राइवेट स्कूलों को भी मानने होंगे नियम

एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के मुताबिक, स्कूलों को पहले से टाइम टेबल और जरूरी किताबों की सूची तय करनी होगी. बच्चों को सिर्फ उन्हीं किताबों और कॉपियों को लाने के लिए कहा जाएगा जिनकी जरूरत उस दिन हो. इसके अलावा गैर जरूरी नोटबुक, अतिरिक्त किताबें और अन्य सामान बैग में रखने से बचाने के निर्देश भी दिए गए हैं. स्कूलों को समय-समय पर इसकी निगरानी करनी होगी.

बिहार से पहले किन राज्यों में लागू है ये नियम

बिहार से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब जैसे कई राज्यों में भी स्कूल बैग के वजन को लेकर नियम लागू किए जा चुके हैं. कई राज्यों ने क्लास के हिसाब से बैग के वजन की सीमा तय की है. कुछ जगहों पर स्कूलों में लॉकर और बैग रखने की व्यवस्था भी शुरू की गई है, ताकि बच्चों को रोज भारी बैग ढोना न पड़े. अब बिहार में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई आसान हो सके और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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