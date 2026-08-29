10वीं-12वीं में कोई नहीं होगा फेल...शनिवार को सिर्फ आधे दिन के लिए खुलेंगे स्कूल, बिहार में बदल रहा पढ़ाई का सिस्टम

बिहार में स्कूल एजुकेशन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है. बोर्ड रिजल्ट से फेल शब्द हटेगा, सप्लीमेंट्री क्लास और नो बैग डे से बच्चों को नई स्किल्स मिलेंगी.

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बिहार में बदल रहा पढ़ाई का सिस्टम (Image: AI)

बिहार में स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है. बिहार शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में ‘Fail’ शब्द हटाने पर काम कर रहा है. इसकी जगह मार्कशीट में ‘कौशल के लिए पात्र’ यानी स्किल के लिए योग्य लिखा जा सकता है. इसका मकसद उन छात्रों पर फेल होने का ठप्पा न लगाना है, जो परीक्षा में पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाते.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव की जानकारी दी. उनके मुताबिक, परीक्षा में कम नंबर आना किसी छात्र की पूरी क्षमता को नहीं दिखाता. इसलिए रिजल्ट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे बच्चों का हौसला बना रहे. नियमों में बदलाव के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से इसे लागू करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे.

सप्लीमेंट्री परीक्षा देने वालों के लिए खास क्लास

बिहार बोर्ड सिर्फ मार्कशीट में बदलाव तक सीमित नहीं रहना चाहता. मैट्रिक सप्लीमेंट्री परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी एक नई योजना पर विचार किया जा रहा है. इसके तहत ऐसे छात्रों के लिए करीब एक महीने तक खास क्लास लगाई जा सकती हैं. इन क्लास में उन विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिनमें छात्रों को परेशानी हुई है. इसका मकसद छात्रों को परीक्षा का एक और मौका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करना है. विभाग का मानना है कि परीक्षा में कम नंबर आने के बाद छात्रों को अकेला छोड़ने के बजाय उन्हें दोबारा तैयारी का मौका और सही मदद मिलनी चाहिए. इससे सप्लीमेंट्री परीक्षा में उनके पास होने की संभावना बेहतर हो सकती है.

शनिवार को स्कूल में होगा ‘नो-बैग डे’

बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार का दिन भी अब अलग तरीके से बिताया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो-बैग डे’ लागू करने की व्यवस्था की गई है. तय समय के मुताबिक शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे. वहीं सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे.

कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई और दूसरी गतिविधियां दोपहर तक होंगी. इसके बाद दोपहर 12 बजे से 12:40 बजे तक मिड-डे मील दिया जाएगा और फिर बच्चे घर जा सकेंगे. सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में भी पढ़ाई और दूसरी तय गतिविधियां दोपहर 1 बजे तक चलेंगी.

शनिवार को पढ़ाई के साथ Creative Activities

‘नो-बैग डे’ पर बच्चों को रोज की तरह किताब-कॉपी लेकर स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी. इस दिन पढ़ाई के साथ थिएटर, म्यूजिक और दूसरी Creative Activities कराई जाएंगी. शिक्षा विभाग कला और संगीत में माहिर शिक्षकों को इन गतिविधियों के लिए जोड़ने की योजना बना रहा है. इसका मकसद बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनकी पसंद और दूसरी क्षमताओं को पहचानने का मौका देना है. इससे बच्चों को अपनी Creativity दिखाने और नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा. यानी शनिवार का दिन सिर्फ किताबों की पढ़ाई के बजाय अलग-अलग गतिविधियों के लिए रखा जाएगा.

Teachers की जिम्मेदारियों में भी बदलाव

नई व्यवस्था में शिक्षकों की भूमिका भी सिर्फ क्लास लेने तक सीमित नहीं रहेगी. स्कूल की जरूरत के हिसाब से शिक्षक लेसन प्लानिंग, Assessment, Teacher Diary, Homework Checking, Lab Management और कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त पढ़ाई जैसे काम करेंगे. विभाग का फोकस ऐसा स्कूल सिस्टम बनाने पर है, जहां बच्चों को सिर्फ नंबरों के आधार पर न देखा जाए.

‘फेल’ शब्द हटाने से लेकर सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी और ‘नो-बैग डे’ तक, इन बदलावों का मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ दूसरी जरूरी Skills विकसित करने का मौका देना है. अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं, तो बिहार के स्कूलों में पढ़ाई का तरीका पहले से ज्यादा Practical और Activity-Based हो सकता है.