Bihar, Darbhanga, Murder case, Murder: बिहार के दरभंगा जिले की अदालत ने आज बुधवार को हत्‍या की आरोपी सात महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 साल पहले एक 10 साल की बच्‍ची को पीट-पीट कर हत्‍या के मामले में यह सजा सुनाई है. 13 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है. हत्‍या के मामले में इतनी महिलाओं को एक साथ उम्रकैद का यह मामला काफी दुर्लभ है.

Bihar | A 10-year-old girl was beaten to death in Bihar’s Darbhanga. The seven accused women have been sentenced to life imprisonment. This decision of the court has come after 13 years: Advocate Renu Jha, Additional Public Prosecutor pic.twitter.com/48TQ9QCWeP

— ANI (@ANI) April 20, 2022