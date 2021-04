Bihar, West Bengal, Uttar Dinajpur, Kishanganj, Bihar Police, News: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के उत्तर दिनाजपुर (Uttar Dinajpur) जिले में शनिवार तड़के छापेमारी के दौरान भीड़ के हमले में मारे गए बिहार Bihar Police) पुलिस के किशनगंज (Kishanganj) जिले के नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार (AshwiniKumar) के मामले में अब पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है. ये पुलिसकर्मी अपराधियों की भीड़ के सामने उनका साथ छोड़कर घटनास्‍थल से भाग गए थे. इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की गई है. पुलिस विभाग ने एक सर्किल इंस्‍पेक्‍टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड कर दिया है. वहीं, कल ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान फिरोज आलम, अबुजर आलम और सहीनुर खातून के रूप में हुई है. Also Read - Bihar: ट्रक पलटने से ड्राइवर- सहायक की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, राइफल छीनी

किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने कहा, पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पंतापारा से भीड़ के सामने किशनगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ अश्विनी कुमार को साथ छोड़कर भागने पर एक सर्किल इंस्पेक्टर समेत 6 अन्य पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. Also Read - West Bengal Elections: हिंसा के बीच चौथे चरण में 76.16 फीसदी हुआ मतदान, सबसे ज्यादा कूचबिहार में हुई वोटिंग

बता दें कि बिहार के किशनगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ अश्विनी कुमार की उत्तर दिनाजपुर के गोलपोखर थाना क्षेत्र के एक गांव में भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. . यह घटना गोवालपोखर थाना क्षेत्र के पंथापाड़ा गांव में उस समय हुई जब बिहार के किशनगंज जिले के नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार मोटरसाइकिल लूट के मामले में एक छापेमारी का नेतृत्व कर रहे थे. Also Read - हिंसा में 4 की मौत: कल कूचबिहार में विरोध रैली करेंगी ममता बनर्जी, पीएम मोदी बोले- यह रणनीति आपको नहीं बचाएगी

Circle Inspector along with 6 other police officials, who had eloped from West Bengal’s Pantapara area, has been suspended for leaving SHO of Kishanganj Police Station Ashwini Kumar alone with the crowd in Uttar Dinajpur: Kumar Ashish, SP, Kishanganj, Bihar Police https://t.co/0m0RDKWOzZ

— ANI (@ANI) April 11, 2021