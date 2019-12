मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मदर डेयरी प्लांट के पास गुरुवार को एक संदिग्ध विस्फोटक पड़ा हुआ मिला. यह संदिग्ध वस्तु एक टाइम बम जैसा लग रहा है. हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है.

