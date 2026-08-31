बिहार टीचर भर्ती पर लगा ब्रेक, आवेदन से पहले ही टली भर्ती, BPSC ने बताई वजह

बिहार में करीब 32 हजार शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए 1 सितंबर से शुरू होने वाला ऑनलाइन आवेदन फिलहाल टल दिया गया है. आइए जानते हैं नई तारीख और आवेदन क्यों टला गया.

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पहले ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब नई तारीख का ऐलान होगा. (Photo from Magnific)

BPSC ने TRE-4 के तहत 32 हजार शिक्षक पदों पर आवेदन अभी टाल दिया है

ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू होने थे, जो अब टाल दिए गए

नई आवेदन तारीख का ऐलान BPSC जल्द करेगा

इससे पहले भर्ती की तारीख को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया था.

Bihar Teacher Vacancy: बिहार में शिक्षक पदों पर निकली वैकेंसी का फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हजारों लोगों को बड़ा झटका लगा है. दअसल, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE-4 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगले आदेश तक टाल दी है. पहले ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब नई तारीख का ऐलान होगा.

किस वजह से टाले गए आवेदन? BPSC ने बताया

BPSC ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तारीख स्थगित कर दी गई. आयोग ने यह भरोसा दिया कि आवेदन प्रक्रिया की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी. जब नई तारीख का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद ही उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. बता दें इस भर्ती के जरिए बिहार शिक्षा विभाग में 32,388 खाली शिक्षक पदों को भरा जाना है.

छात्र प्रदर्शन के बाद जारी हुआ था नोटिफिकेशन

इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों और छात्रों में पहले से ही काफी नाराजगी थी. 18 अगस्त को BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर 1 सितंबर से शिक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जानकारी दी थी. यह नोटिफिकेशन उस समय आया था, जब पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया, तो वे शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर हलचल तेज हो गई थी.

Bihar | Online applications for 32,388 vacancies of BPSC TRE 4 positions postponed pic.twitter.com/o33lT1dYAz — ANI (@ANI) August 31, 2026

विपक्ष ने भी छात्रों का किया समर्थन

शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को बिहार के विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला था. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई थी. अब आवेदन प्रक्रिया टलने के बाद 32,388 शिक्षक पदों के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की नजर BPSC की अगली घोषणा पर है.