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Bihar Teacher Recruitment Tre4 Notification July 2026

शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा! बिहार में हर साल निकलेगी 20 हजार वैकेंसी, CM सम्राट चौधरी का ऐलान

Bihar Teacher Recruitment: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने TRE भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है. जानिए TRE-4 नोटिफिकेशन, ट्रांसफर नीति और स्कूल ड्रेस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी.

सरकार का मानना है कि नियमित भर्ती से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा. (Photo from Freepik)

शिक्षक बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य में हर साल करीब 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE का विज्ञापन हर साल जुलाई में जारी हुआ करेगा. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में लगभग एक लाख सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति करने का है. लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है.

शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर सरकार का फोकस

शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग को कई अहम निर्देश दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो. बैठक में स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर नीति और छात्रों की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जाए, ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति और मजबूत हो सके. सरकार का मानना है कि नियमित भर्ती से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिलेगा.

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ट्रांसफर नीति में भी होगा बड़ा बदलाव

बैठक में शिक्षकों के तबादले को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा. नई नीति के तहत, महिला शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले के अपने प्रखंड, गृह पंचायत या उसके आसपास करने की कोशिश होगी. वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए भी गृह प्रखंड के नजदीकी इलाकों में तबादले की नीति बनाई जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों को काम करने में सुविधा मिलेगी और वे बेहतर तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे. लंबे समय से शिक्षक संगठन भी ट्रांसफर नीति में बदलाव की मांग कर रहे थे.

स्कूल ड्रेस को लेकर भी फैसला सुनाया

सरकार ने छात्रों की स्कूल ड्रेस को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया. सीएम सम्राट ने कहा कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म की सप्लाई जीविका समूहों के जरिए कराई जाएगी. इससे दो फायदे होंगे पहला – बच्चों को समय पर स्कूल ड्रेस मिल सकेगी और दूसरा – महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. सरकार का कहना है कि जीविका समूहों को इस काम से जोड़ने से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी. साथ ही यूनिफॉर्म वितरण में होने वाली देरी और गड़बड़ियों को भी कम किया जा सकेगा. यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम माना जा रहा है.

TRE-4 को लेकर युवा कर रहे आंदोलन

बता दें बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं. युवाओं का कहना है कि सरकार ने पहले ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी थी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ. नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिया है कि जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी कर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. अब मुख्यमंत्री के हर साल जुलाई में भर्ती विज्ञापन जारी करने के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन जुलाई 2026 में जारी हो सकता है. इससे लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं.

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