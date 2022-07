पटना के धनरुआ इलाके में एक कोचिंग टीचर ने 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बुधवार को आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया. धनरुआ थाने के एसएचओ दीनानाथ सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है.Also Read - Top 10 News Today In Hindi: मुंबई में आफत की बारिश, कुल्लू में फटा बादल, लालू की हालत स्थिर, घट गए LPG के दाम...

दीनानाथ सिंह ने बताया कि आरोपी अमर कांत उर्फ छोटू पर आईपीसी की संबंधित धारा 323, 341, 342, 307, 506 और 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. सिंह ने कहा आरोपी धनरुआ में नर्सरी से तीसरी कक्षा तक के छात्रों के लिए जया कोचिंग क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर चला रहा था. उसने 5 साल के बच्चे की इतनी बुरी तरह से पिटाई कर डाली, कि वह बेहोश हो गया. Also Read - जाको राखे साइयां मार सके ना कोय...महिला ने बेटी का हाथ पकड़ गंगा में लगाई छलांग, सीओ ने कूदकर बचा ली जान

वायरल हो रहे वीडियो में टीचर बच्चे को पहले एक लकड़ी के डंडे से पीटता है. वह बच्चे को इतनी जोर से मारता कि डंडा भी टूट जाता है. टीचर का गुस्सा यहां पर शांत नहीं होता, वह बच्चे पर थप्पड़ और घूंसे की बरसात करता है. इस दौरान बच्चा जमीन पर गिर जाता है. पर हैवान बन चुका टीचर उसे पीटता ही रहता है. कभी वह उसके बाल खींचता है, तो कभी कमर पर घूंसे मारता. दर्द के कारण बच्चा रोते-रोते वीडियो के आखिर में बेहोश हो जाता है. Also Read - अस्पताल में ऐसे दिखे Lalu Prasad Yadav, रो पड़ीं बेटी रोहिणी, लिखा भावुक पोस्ट-मेरे पापा, मेरे हीरो...

Two days after a coaching teacher brutally assaulted a 5-year-old child in #Patna's Dhanarua locality, the district police arrested him.@bihar_police pic.twitter.com/NTOvc7UYJX

— IANS (@ians_india) July 6, 2022