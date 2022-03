Bihar: बिहार में आज बुधवार को एक बड़े सियासी घटनाक्रम में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (Vikassheel Insaan Party) के तीन विधायकों ने बड़ा झटका देते हुए बीजेपी (BJP) में शामिल हो गए. वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में स्वर्ण सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव हैं. बिहार विधानसभा के अध्‍यक्ष विजय कुमार सिन्‍हा ने इन विधायकों को मान्‍यता दे दी है. अब वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ही अपनी पार्टी में अकेले रह गए हैं.Also Read - UP MLC Election: वि‍धान परि‍षद की 4 सीटों पर BJP के उम्‍मीदवारों की निर्विरोध जीत तय

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी विकासशील इंसान पार्टी के इन तीनों विधायकों को लेकर विधानसभा अध्‍यक्ष से मिले थे. बिहार डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने इस घटनाक्रम को लेकर कहा, विकासशील इंसान पार्टी के तीन विधायक (स्वर्ण सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव) भाजपा में शामिल हो गए हैं. कोई नाराजगी नहीं, वे अभी-अभी अपने घर लौटे हैं.

The three MLAs of Vikassheel Insaan Party (Swarna Singh, Raju Singh and Mishri Lal Yadav) have joined BJP. There is no resentment, they have just returned to their home: Bihar Deputy CM and BJP leader Tarkishore Prasad pic.twitter.com/Iz9KBDkZwg

— ANI (@ANI) March 23, 2022