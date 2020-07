नई दिल्‍ली: बिहार की राजधानी पटना में स्थित ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट्स ऑफ साइंस में पिछले 24 घंटे में दो डॉक्‍टरों की मौत्‍ हो गई है. पटना एम्‍स में भर्ती PMCH के एक प्रोफेसर और एक अन्‍य डॉक्‍टर की मौत हो गई है. Also Read - Bengluru Lockdown: आज से लागू होगा टोटल लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या नहीं?

पटना एम्‍स में भर्ती पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्‍पिटल ( Patna Medical College and Hospital के प्रोफेसर डॉ. एनके सिंह पिछले 8 दिनों से भर्ती थे और उनकी हालत बिगड़ने पर उन्‍हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. वहीं, इससे पहले सोमवार को गया के एक डॉक्‍टर की मौत भी एम्‍स में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हो गई थी.

पटना एम्‍स में दम तोड़ने वाले दूसरे डॉक्‍टर 59 साल के डॉक्टर डॉ. अश्विनी कुमार हैं. वह रामानंदपुर के रहने वाले थे और गया में निजी प्रैक्टिस करते थे. पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के चलते उनका भी इलाज यहां एम्‍स में चल रहा था.

बता दें कि कल यानि सोमवार तक बिहार में कोरोना वायरस से 134 की मौत हो चुकी थी और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ कर 17421 हो चुके थे. कल तक नौ और व्यक्ति की मौत हो जाने से इस रोग से अब तक मरने वालों की संख्या 134 पर पहुंच गई थी. इसके साथ ही प्रदेश में सोमवार तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17421 हो चुकी थी.