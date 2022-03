Bihar VidhaSabha News:बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेलगाम अपराध के मामले को लेकर भाकपा माले के विधायकों ने जमकर हंगामा मचाया. विधायकों के हंगामें को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने शांत रहने की गुजारिश की, जिसके बाद भी विधायक शांत नहीं हुए. जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानी तो अध्यक्ष ने 8 विधायकों को मार्शल आउट करवा दिया. माले के विधायकों ने सदन से बाहर निकलते ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. मार्शल्स ने बिहार विधानसभा में हंगामा करने वाले विधायकों को उठाया और विधानसभा से बाहर निकाल दिया.Also Read - Bihar विधानसभा परिसर में मिलीं शराब की बोतलें, नीतीश कुमार ने तेजस्‍वी यादव के सवाल का दिया ये जवाब

बता दें कि बिहार में अभी बजट सत्र चल रहा है और राज्य में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर भाकपा के सदस्यों ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया, माले के सदस्यों का कहना है कि बिहार में दलितों अल्पसंख्यक और गरीब पर लगातार हमले हो रहे है. इसे लेकर विधायक सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताब की मांग कर रहे थे. Also Read - Bihar Assembly Session: बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, सदन में RJD विधायक ने कहा 'बेईमान'

विधानसभा अध्यक्ष के बहुत कहने पर भी विधायक नहीं माने तो विजय सिन्हा ने निर्देश देकर कहा कि इन्हें सदन से बाहर कीजिए. सदन में मौजूद मार्शल तुरंत सक्रिय हुए और भाकपा माले विधायकों को टांग कर सदन से बाहर निकाल दिया. सदन में लगातार दूसरे दिन ऐसा नजारा देखने को मिला। इसके पहले बुधवार को AIMIM के विधायकों को मार्शल आउट किया गया था. Also Read - Ruckus in Bihar Assembly VIDEO : बिहार विधानसभा में लोकतंत्र तार-तार, घसीट-घसीटकर निकाले गए विधायक

#WATCH | Patna: Marshals of Bihar Legislative Assembly carry CPI(ML) MLAs out of the House after they created a ruckus in the House over the law and order situation in the state. A total of eight such MLAs were carried out of the House. pic.twitter.com/wffbggTUIA

