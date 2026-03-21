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बिहार में कभी भी टूट सकता है ये पुल! 2 पिलर्स में आई दरार, 8 साल से नहीं हुई मरम्मत

भागलपुर के विक्रमशिला सेतु की स्थिति लगातार खराब हो रही है. लंबे समय से भारी वाहन और लगातार बढ़ता ट्रैफिक इस पुल पर दबाव डाल रहा है, जिससे पिलर्स में दरार आ गई.

Published date india.com Published: March 21, 2026 6:09 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
बिहार में कभी भी टूट सकता है ये पुल! 2 पिलर्स में आई दरार, 8 साल से नहीं हुई मरम्मत
लंबे समय से भारी वाहन और लगातार बढ़ता ट्रैफिक इस पुल पर दबाव डाल रहे हैं.

बिहार से महीने-दो महीनों में पुल ढह जाने की कोई न कोई खबर सामने आ ही जाती है. अब सूचना मिली है कि भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु में दरार आ गई है. 4.7 किलोमीटर लंबा बना ये पुल, उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है. मगर, अब पुल के कई पिलर्स में दरारें दिखने लगी हैं और इसके कमजोर हिस्से साफ नजर आ रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो यह स्थिति गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.

पुल के पिलर्स में देखी गई दरार

पुल के स्तंभों के चारों ओर बनाई गई फॉल्स वॉल जो इन्हें पानी और बाहरी प्रभाव से बचाती थी, धीरे-धीरे टूट रही है. खासकर एक पिलर के आसपास की सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो गई है, जबकि दो अन्य स्तंभों के चारों ओर की सुरक्षा काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है. यह स्थिति दिखाती है कि पुल अब सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है. लंबे समय से भारी वाहन और लगातार बढ़ता ट्रैफिक इस पुल पर दबाव डाल रहे हैं. जिससे इस पर जोर पड़ता और छोटे-मोटे नुकसान जल्दी बड़े खतरे में बदल सकते हैं.

हर रोज करीब 25 हजार गाड़ियां गुजरती

विक्रमशिला सेतु भागलपुर (NH-80) और नाउगछिया (NH-31) को जोड़ता है. इस सेतु से हर दिन करीब 25 हजार छोटी-बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे इस पर भारी दबाव बना रहता है. ओवरलोडेड ट्रकों के कारण एक्सपेंशन जॉइंट्स में पहले ही करीब 6 इंच का गैप आ चुका है, जो चिंता बढ़ाने वाला संकेत है. इसके बावजूद 2016 के बाद से इस पुल की कोई ठोस तकनीकी मरम्मत नहीं हुई है और हाल के दिनों में सिर्फ रंग-रोगन कर इसकी चमक बढ़ाने की कोशिश की गई है.

प्रशासन ट्रैफिक कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा

पुल पर ट्रैफिक कम करने प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं. CCTV कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस मुख्य स्थानों पर तैनात है. वाहन चालकों की निगरानी और नियमों का पालन कराने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं. इसके बावजूद, संरचनात्मक कमजोरी को देखते हुए केवल ट्रैफिक नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पुल के स्तंभों की मरम्मत जल्द नहीं हुई, तो यह उपाय लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगे.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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