Bihar Violence: बक्सर में मचा बवाल-पुलिस ने घर में घुसकर बरसाई लाठियां, नाराज किसानों ने फूंक दी गाड़ियां

Bihar Violence: बिहार के बक्सर जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर बवाल मचा है. पुलिस ने मुआवजे की मांग कर रहे किसानों पर जमकर जमकर लाठियां भांजी. आरोप है कि पुलिस ने घर में घुस-घुसकर लोगों को पीटा. इससे नाराज किसानों ने भी पुलिस के वज्र वाहन और गाड़ियों में आग लगा दी. पुलिस का आरोप है कि किसानों ने थर्मल पावर को नुकसान पहुंचाया और उग्र प्रदर्शन किया.

किसानों का कहना है कि वे मंगलवार को चौसा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य गेट पर भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. देर रात पुलिस किसानों के घर में घुसी और जो भी मिला उसे जमकर पीटा. महिलाओं की भी पिटाई की गई.

इसके बाद बुधवार को आंदोलन कर रहे किसान उग्र हो गए और पुलिस को देखते ही किसानों ने हमला बोल दिया. वज्र वाहन को फूंक दिया और गाड़ियों में भी आग लगा दी. किसानों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी उग्र किसान लाठी-डंडे से लैस होकर आए और पुलिस की टीम पर टूट पड़े. किसानों ने पावर प्लांट में भी तोड़फोड़ की और गेट पर आग भी लगा दी.