पटना: बिहार में वीजा का उल्लंघन करने के मामले में पकड़े गए 17 विदेशियों को जेल भेज दिया गया है. बिहार की राजधानी पटना में 23 मार्च को ये लोग मस्जिदों में पकड़े गए थे. जिसके बाद इन 17 विदेशियों के खिलाफ वीजा नियमों के उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज की गई और इन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

जेल भेजे गए इन विदेशियों में नौ किर्गिस्तान, सात मलेशिया और एक कजाकिस्तान के रहने वाले हैं. इन सभी को दीघा और फुलवारी शरीफ मस्जिद से 23 मार्च को पकड़ा गया था.

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया, "सात के खिलाफ फुलवारी शरीफ और 10 के खिलाफ दीघा थाने में वीजा उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सभी टूरिस्ट वीजा पर आए थे, लेकिन धार्मिक प्रचार करते पकड़े गए थे."

पुलिस के मुताबिक, “जब इन्हें पकड़ा गया था, उसी समय कोरोना जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें क्वारंटीन में रखा गया था. शुक्रवार को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को फिर से इनकी जांच हुई. जांच रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आने के बाद सभी को देर शाम एक अदालत में पेश किया गया,जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया. जेल में इन सभी को अलग वार्ड में रखा गया है.”

FIR registered against 17 foreign nationals for violating visa norms&they’ve been sent to jail. They all have passports of Kyrgyzstan&were held on March 23;their COVID-19 test came negative.They’d come on tourist visa but were participating in religious gatherings:SSP Patna,Bihar pic.twitter.com/LFLygoNT6l

— ANI (@ANI) April 14, 2020