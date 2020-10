Buxar Gang Rape Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras Rape Case) और बलरामपुर में दो युवतियों के साथ हुई दरिंदगी की खबर से पूरा देश दहल उठा है. देश की जनता में इस मामले को लेकर बेहद आक्रोश है. इस बीच बिहार (Bihar) से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है. घटना बिहार के बक्सर की है. जहां बैंक जा रही एक युवती से पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इसके बाद उसका मुंह बंद कराने के इरादे से उसके 5 साल के बच्चे के साथ उसे नदी में फेंक दिया गया. जिसके बाद नदी में डूबने से बच्चे की जान चली गई. Also Read - बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख 97 हजार, रिकवरी रेट 94 फीसदी

घटना बक्सर जिले के ओझा बरौन गांव की है. जहां मामला सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया. बताया जा रहा है कि, महिला बैंक जा रही थी. तभी रास्ते में उसका और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया. पहले तो आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की घनटा को अंजाम दिया और उसके बाद उसे और उसके बच्चे को बांधकर नदी में फेंक दिया. Also Read - बिहार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के बाद की समस्याओं के कारण निधन

Bihar: A woman was allegedly gang-raped & thrown into a river, along with her 5-yr-old child in Ojha Baraon village of Buxar. The child later died. Police say, “Woman’s medical examination is being done. FIR registered, one accused arrested. Body of the child sent for postmortem” pic.twitter.com/27PFfYUxa0 Also Read - मिसाल: बिहार की लड़कियों ने रोजाना किया 1 रुपया दान, फिर खोला सैनिटरी पैड बैंक

— ANI (@ANI) October 11, 2020