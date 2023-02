Bihar के मंत्री तेज प्रताप यादव साइकिल से पहुंचे सचिवालय, बताया सपने में आए थे मुलायम सिंह यादव

Bihar:बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एक ओर जहां खुलकर कलह चल रहा है और उपेन्द्र कुशवाहा अपने कुछ समर्थक नेताओं के साथ अलग रास्ता बना लिया है, वहीं, सरकार में सहयोगी आरजेडी पार्टी के नेता अपने अलग ही एक खास अंदाज में नजर आए हैं.

बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (Bihar’s Environment, Forest and Climate Change minister और राजद नेता (RJD leader) तेज प्रताप यादव ( Tej Pratap Yadav) अपनी अलग स्टाइल में नजर आए. आज बुधवार को एक बार फिर से मीडिया के कैमरे का सेंटर पॉइंट बन गए, जब वह साइकिल चलाकर सचिवालय पहुंचे.