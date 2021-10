targeted killings in Jammu & Kashmir News Updates: कश्‍मीर में हुई टारगेट किलिंग को लेकर बिहार समेत पूरे देश में आक्रोश है. कश्‍मीर में बिहार के श्रमिकों की आतंकवादियों द्वारा हत्‍याएं किए जाने के बाद आज सोमवार को राज्‍य के डिप्‍टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि T-20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच रुकना चाहिए. उनके इस बयान के बाद BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, जहां तक भारत-पाकिस्तान मैच का सवाल है, तो यह ICC के अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत होता हैं, उसमें हम किसी भी देश के साथ खेलने से मना नहीं कर सकते हैं. ICC के टूर्नामेंट को खेलना होता है.Also Read - IND vs ENG Live Cricket Score, T20 World Cup 2021: Mohammed Shami ने झटका दूसरा विकेट, मजबूत स्कोर की ओर इंग्लैंड

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का यह बयान कश्मीर में बिहार के लोगों की आतंकियों द्वारा हत्या पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बाद आया है, जिसमें उन्‍होंने कहा, वहां (कश्मीर) गैर कश्मीरी राज्य के लोगों की हत्या हुई वह दुखद है. पाकिस्तान भारत में आतंक बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा, कुछ ऐसी चीज़ें (T-20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच) रुकनी चाहिए. Also Read - टी20 विश्व कप करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: हार्दिक पांड्या

बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को आतंकवादियों ने दो गैर-स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और एक अन्य को घायल कर दिया था. जम्मू कश्मीर में कल शानिवार की शाम तक 24 घंटे से भी कम समय में गैर-स्थानीय मजदूरों पर यह तीसरा हमला था. बिहार के एक रेहड़ी-पटरी वाले और उत्तर प्रदेश के एक बढ़ई की शनिवार शाम को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

वहीं, पटना में भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा, इन लोगों की मंशा है कि लोगों में डर का माहौल पैदा करें, जिससे लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं। घर में घुसकर गरीब लोगों की हत्या करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. आतंकियों द्वारा यह कायराना हरकत है.

CM नीतीश कुमार बोले- उम्‍मीद है कि बिहार के श्रमिकों की सुरक्षा का इंतजाम जरूर करेंगे

कश्मीर में बिहार के 2 मज़दूरों की हत्या पर CM नीतीश कुमार ने कहा, हम इस बात को लेकर वहां अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं. उम्मीद है कि इस तरह के लोग जहां रहते हैं, उन पर कोई हमला न करे इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम जरूर करेंगे. अब यहां से कोई जाता है। यह गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है. ऐसी घटना पर एक्शन होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, वहां कुछ गड़बड़ तो हो ही रहा है

बिहार के मुख्यमंत्री जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद कहा, जम्मू-कश्मीर में हो रही घटना को लेकर सरकार चिंतित है. घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है. उन्होंने मजदूरों की सुरक्षा का भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा, वहां कुछ गड़बड़ तो हो ही रहा है. जो बाहर से लोग काम करने के लिए पहुंचे हैं, उनके साथ जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है. कल वाली घटना घर में घुसकर की गई है. सब लोग देख रहे हैं ऐसे ही लोगों को तंग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहां के लोग अलर्ट रहेंगे. नीतीश कुमार ने भरोसा देते हुए कहा कि मृतक के परिवार के लिए जो भी संभव होगा वह किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां के वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।.

जीतन राम मांझी बोलें- हम बिहारी कश्मीर मुद्दे को सुलझा लेंगे

जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की हत्याओं पर अपने ट्वीट पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा, ”सरकार पर कोई शक नहीं है. अभी भी घटनाएं हो रही हैं. इसलिए मैंने कहा कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो हम बिहारी कश्मीर मुद्दे को सुलझा लेंगे, अगर यह हम पर छोड़ दिया गया. हम रणनीति बनाएंगे.

