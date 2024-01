Bihar Politics: लालू यादव को जैसे पहले हराया था, वैसे ही फिर हराएंगे... नए डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले- लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेंगे

Bihar Politics: बिहार में सियासत में एक बार फिर करवट ली है. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने महागठबंधन को छोड़ बीजेपी के साथ चलने का फैसला लिया. और इस्तीफा देने के बाद नौवीं बार सीएम बन गए. नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी को कभी भी अपने बल पर बहुमत नहीं मिला है. इसके बाद भी वह लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इस बार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं. ये दोनों बीजेपी (BJP) से ताल्लुक रखते हैं. समय के साथ बिहार में डिप्टी सीएम तो बदलते रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिली. आज भी ऐसा ही है.

इस बीच बिहार के नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आत्मविश्वास से लबरेज हैं. शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव में हम सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे. 2020 में हम विधानसभा चुनाव जीते थे. हमने लालू यादव के परिवार को हराया था. ठीक उसी तरह से एक बार फिर भविष्य में हराएंगे.

#WATCH | Bihar’s newly elected Deputy CM Samrat Choudhary says, “We will win all 40 Lok Sabha seats in Bihar. In 2020 we won the elections and defeated Lalu Yadav’s family and will do the same in future also.” pic.twitter.com/uEpDu6rn9r

