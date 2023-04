अभी-अभी: पटना एयरपोर्ट पर बम की सूचना से मचा हड़कंप, तत्काल पहुंचा बम स्क्वाड

पटना एयरपोर्ट पर आज बुधवार दोपहर को बम होने की सूचना मिलने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया. इधर सूचना को गंभीरता से लेते हुए बम स्क्वाड दस्ता एयरपोर्ट पहुंचा और स्कैनिंग शुरू कर दी गई. एयरपोर्ट पर हर यात्री की बारीकी से जांच की गई. सभी के सामान की बारीकी से जांच की गई. मगर एयरपोर्ट परिसर में बम होने की पुष्टि नहीं हुई.

बाद में पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस संबंध में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना मिली. हालांकि बाद में एयरपोर्ट बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी ने पाया कि बम कॉल गैर जरूरी था.

#WATCH | Search operation underway by bomb squad team at Bihar's Patna airport after a bomb threat call was received here. pic.twitter.com/HajtWw96L5 — ANI (@ANI) April 12, 2023

मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है जब एयरपोर्ट बम होने की सूचना दी गई हो. इससे पहले पिछले साल जुलाई में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे एक विमान में बम होने का दावा किया गया था.