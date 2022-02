Bird Flu in Bihar: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब धीमी पड़ गई है. तीनों लहरों में कुल मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोग देशभर में जान गंवा चुके हैं, जबकि करोड़ों लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हुए हैं. हालांकि, अब भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, लेकिन बर्ड फ्लू के रूप में एक और खतरा देश पर मंडराने लगा है. महाराष्ट्र के एक पॉल्ट्री फॉर्म में 100 से ज्यादा पक्षियों के अचानक मृत मिलने से हड़कंप मचा हुआ है. जबकि बिहार में 18 जनवरी को 700 से ज्यादा मुर्गे-मुर्गियों के मरने से हर कोई सक्ते में आ गया था. इस मामले में ताजा खबर यह है कि बिहार में पाया गया बर्ड फ्लू बेहद संक्रामक है.Also Read - Bird Flu Threat in Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे में बर्ड फ्लू का खतरा, 25 हजार पक्षियों को मारा जाएगा

Zee Media की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने यानी 18 जनवरी को पटना के पोल्ट्री रिसर्च सेंटर में एक साथ 700 मुर्गे-मुर्गियां मर गई थीं. इतनी बड़ी तादात में मुर्गे-मुर्गियों के मरने से वहां हड़कंप मच गया. तुरंत मृत मुर्गे-मुर्गियों के सैंपल इकट्ठा किए गए और उन्हें जांच के लिए कोलकाता भेजा गया. सैंपल रिपोर्ट को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ पेरिस को भी भेजा गया.

पेरिस से इस संबंध में डराने वाली खबर है. बर्ड फ्लू की पुष्टि के साथ ही डराने वाली खबर यह है कि यहां पाया गया वायरस H5N1 है जो बेहद संक्रामक है. यानी बर्ड फ्लू का यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है.