BJP कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने बांकीपुर सीट से वापस लिया पर्चा, प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं लड़ेंगे उपचुनाव

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने युवा साथी और BJP प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक बंटी को बांकीपुर की कमान सौंपी थी.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 10, 2026, 6:08 PM IST
BJP कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने बांकीपुर सीट से वापस लिया पर्चा, प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं लड़ेंगे उपचुनाव
अभिषेक कुमार बंटी ने 9 जुलाई को बांकीपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था. (PTI)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना नामांकन वापस ले लिया है. उन्होंने 9 जुलाई को ही पर्चा दाखिल किया था. शुक्रवार (10 जुलाई ) को अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने की बात कही. इसके बाद उन्होंने पर्चा वापस ले लिया.बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर सीट BJP का अभेद्य किला माना जाता है. वहीं, जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट प्रशांत किशोर (PK) 13 जुलाई को इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगे.

पिछले 45 सालों से बांकीपुर सीट से BJP को ही जीत मिलती आई है. 4 बार BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन् 4 बार इस सीट से विधायक चुने गए थे. नितिन नवीन इस सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं. नितिन नवीन ने अपने युवा साथी और BJP प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक बंटी को बांकीपुर की कमान सौंपी थी. इसके पहले वह BJP पटना महानगर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अभिषेक बंटी मंडल में महामंत्री और मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं.

और पढ़ें: Bankipur Bypoll: कौन हैं अभिषेक कुमार जिन्हें BJP ने बांकीपुर सीट पर बनाया उम्मीदवार? प्रशांत किशोर से मिलेगी कड़ी टक्कर

बांकीपुर सीट के बारे में जानिए?

बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की राजधानी पटना के बीचोंबीच स्थित है.
यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 2008 के परिसीमन के बाद इस सीट का वर्तमान स्वरूप बना. पहले इसे पटना पश्चिम विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था. इस बार मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है. प्रशांत किशोर के अलावा RJD की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में हैं.अभिषेक बंटी के मैदान छोड़ने के बाद BJP अब नया कैंडिडेट उतारेगी.

BJP का मजबूत गढ़

बांकीपुर को लंबे समय से BJP का मजबूत गढ़ माना जाता है. 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में BJP ने लगातार जीत दर्ज की.2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन इस सीट से जीते थे. उन्हें कुल 98,299 वोट मिले थे. RJD की रेखा कुमारी को महज 46,363 वोट मिले थे.BJP अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद यह सीट खाली हुई. यहां 30 जुलाई 2026 को उपचुनाव कराया जा रहा है.

बांकीपुर का जातीय समीकरण

बांकीपुर गढ़ की सुरक्षा के समीकरण में 14 फीसदी कायस्थ वोटर के साथ साथ भूमिहार 7 फीसदी, ब्राह्मण 7 फीसदी, राजपूत 5 फीसदी मतदाता के साथ साथ कुल 33 प्रतिशत के आधार वोट को जीत के समीकरण में शामिल किया है. इसके साथ BJP को चंद्रवंशी के 9 फीसदी, वैश्य समुदाय 9 फीसदी, दलित 8 फीसदी, कुर्मी 5 फीसदी और कुशवाहा समाज के 3 फीसदी वोट की भी उम्मीद है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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