Bihar Assembly Election 2020: सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और लोजपा के गठबंधन से बाहर जाने के बाद एनडीए की आज पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बिहार के सीएम सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए. इस प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा और जदयू ने सीटों के बंटवारे का ऐलान किया और सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी.

प्रेस को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि जदयू को 122 सीटें मिली हैं जिसमें से जदयू ने सात सीटें अपनी तरफ से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा के हिस्से 121 सीटें आई हैं जिसमें से भाजपा अपनी तरफ से कुछ सीटें विकासशील इंसान पार्टी को देगी.

JD(U) has been allotted 122 seats. Under that quota, we are giving 7 seats to HAM. BJP has 121 seats. Talks are underway, BJP will allot seats to Vikassheel Insaan Party under their quota: Bihar Chief Minister Nitish Kumar #BiharElections pic.twitter.com/DVj1oq7Uhu

इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लोजपा पर तंज कसा और कहा कि मुझे मालूम है कि राम विलास पासवान जी की तबियत ठीक नहीं है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं. लेकिन क्या जदयू की मदद के बिना रामविलास पासवान राज्यसभा जा सकते थे. लोजपा की कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में, बस दो फिर भी जदयू भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया. इसके बावजूद लोग हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं. तो कहने दीजिए.

Ram Vilas Paswan is unwell. We want him to recover. Did he reach Rajya Sabha without JDU’s help? How many seats do they have in Bihar Vidhan Sabha? Two. So, BJP-JD(U) gave him ticket to RS. What do we have to do with what someone says?: Bihar CM Nitish Kumar on LJP #BiharPolls pic.twitter.com/etTtpNE3Tq

