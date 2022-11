बिहार के कटिहार में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, घर के पास ही वारदात को दिया अंजाम

Bihar News: बिहार के कटिहार जिले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक नेता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव मिश्रा तेलटा थाना क्षेत्र में अपने घर के पास कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया. वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी घटनास्थल से भागने में सफल रहा.’

उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह करीब आठ बजे हुई और मिश्रा के समर्थक कुछ ही घंटों में थाने के बाहर जमा हो गए और वे तोड़फोड़ करने लगे. लोगों ने वहां खड़ी कई पुलिस गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा, ‘वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है. उनसे कोई रिपोर्ट मिलने के बाद ही विवरण साझा किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलु से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा.