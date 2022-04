Bochahan By-Poll Result Declared: बिहार की बोचहां विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतदान की मतगणना आज सुबह शुरू हुई और अपराह्न तीन बजे से पहले इस सीट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया. चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक राजद ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है. भाजपा और मुकेश सहनी की वीआइपी को करारा झटका लगा है. इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक रहा, लेकिन राजद उम्मीदवार अमर कुमार पासवान पहले ही राउंड की मतगणना से लगातार बढ़त बनाए हुए थे.Also Read - बोचहां विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट: भाजपा को पछाड़ राजद प्रत्याशी अमर पासवान जीते, तेजस्वी का ट्वीट-जनता मालिकों धन्यवाद

बता दें कि एनडीए से अलग हुई सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की वीआइपी ने भाजपा का यहां खेल बिगाड़ दिया, जिससे बिहार में एनडीए गठबंधन को जोर का झटका लगा है. हालांकि वीआइपी ने अपनी ये सीट गंवा दी है और पार्टी की उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही हैं. बता दें कि ये सीट भाजपा और राजद के साथ ही मुकेश सहनी के लिए भी काफी अहम थी. इसी सीट को लेकर बिहार में गठबंधन सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्‍पन्‍न हो गई थी, जिस वजह से मुकेश सहनी को गठबंधन छोड़ना पड़ा. इसी के चलते मुकेश सहनी को मंत्री पद भी गंवाना पड़ा.

बता दें कि बोचहां विधानसभा सीट के लिए 12 अप्रैल को मतदान हुआ था. इस सीट का बिहार की राजनीति में काफी महत्‍व काफी बढ़ गया है. भाजपा और आरजेडी के साथ ही वीआईपी इसे अपने साख से जोड़ कर देख रहीं थीं लेकिन राजद ने इस साख को बचाकर रखा और इसके उम्मीदवार ने भाजपा और वीआइपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को करारी हार चखाई है. सुबह से जारी काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए थे.

