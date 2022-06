बिहार के समस्तीपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं. शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि परिवार कर्ज से परेशान था. एसपी हृदयकांत का कहना है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि ये लोग कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे. मृतकों में परिवार का मुखिया मनोज झा, उनकी पत्री, दो बच्चे और उनकी मां शामिल हैं. मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाई गई है. मामले की जांच की जा रही है.Also Read - बिहार में बीजेपी सांसद ने शराबबंदी को बताया फेल, नीतीश कुमार को दी नसीहत, बोले- इमेज बढ़ाने के लिए नहीं, इस पर दें ध्यान

मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी. पुलिस की शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या का मामला लग रहा है. हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या थी. Also Read - बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय सबकी सहमति से, सबको होगा लाभ: नीतीश कुमार

Bihar | Bodies of five members of a family found hanging at their house in Samastipur

It has come to light that the family was in debt. The FSL team has been called for an investigation, say police. pic.twitter.com/8139O3bFQJ

— ANI (@ANI) June 5, 2022