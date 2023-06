बिहार के भागलपुर में बम विस्फोट, एक की मौत, 3 अन्य घायल

Bihar Latest News: बिहार के भागलपुर जिले के बबरगंज इलाके में शनिवार शाम भीषण बम धमाका हुआ. इस हादसे में एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया जिसके मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई. जबकि, तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

Bihar | One dead and three others were injured in a suspicious blast in Bhagalpur’s Babarganj PS area We got information about a cylinder blast in the evening. FSL, SDRF and fire brigade teams are present at the spot. What caused the blast is being investigated. Debris clearance… pic.twitter.com/irPL2rC26k — ANI (@ANI) June 24, 2023