पटना एयरपोर्ट पर बम की सूचना से हड़कंप, फोन करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. हालांकि बम का दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार लिया. जांच के बाद बम की सूचना भी फर्जी निकली. एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि एक लैंडलाइन नंबर पर सुबह आए फोनकॉल में बम होने की सूचना दी गई थी. जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया, पूरे टर्मिनल भवन, पार्किंग क्षेत्र और कार्यालय भवन की सुरक्षा बलों ने गहन तलाशी जांच की, लेकिन कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं मिला.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने उक्त फोनकॉल की जांच के सिलसिले में एक व्यक्ति को समस्तीपुर से हिरासत में लिया है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि फोन करने वाला व्यक्ति घटना के वक्त नशे की हालत में था.