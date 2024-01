बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, जयंती से पहले सरकार का ऐलान

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ (Bharat Ratna) से सम्मानित किया जाएगा.

Karpoori Thakur awarded the Bharat Ratna (posthumously).

He was a former Bihar Chief Minister and was known for championing the cause of the backward classes. pic.twitter.com/nG7H80SwSZ

