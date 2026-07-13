कोचिंग विवाद मामले में खान सर को अग्रिम जमानत, सहयोगियों को भी मिली बड़ी राहत

Bihar News Today: खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सिविल कोर्ट ने सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को फैसल खान और उनके दो बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी. खान सर (Khan Sir) से जुड़ा यह मामला कोचिंग संस्थानों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है. इससे पहले, जज के मौजूद न होने के कारण सुनवाई 10 जुलाई से 13 जुलाई तक के लिए टाल दी गई थी. यह मामला 2 जून की एक घटना से जुड़ा है, जब 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर पटना में ‘खान ग्लोबल स्टडीज़’ (KGS) के परिसर में तोड़-फोड़ की और खान सर के कोचिंग संस्थान पर पत्थर फेंके.