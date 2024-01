'हमें उनकी जरूरत नहीं', नीतीश कुमार के यू-टर्न पर Rahul Gandhi का आया पहला रिएक्शन | VIDEO

Bihar Latest News: बिहार में बड़े सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने रविवार देर शाम महागठबंधन का दामन छोड़ NDA के समर्थन से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. नीतीश कुमार के इस फैसले पर अब राहुल गांधी का रिएक्शन आया है. राहुल गांधी ने (Rahul Gandhi On Nitish Kumar) अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान बिहार के पूर्णिया में एक सार्वजनिक सभा में कहा, ‘हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दबाव डाला जाता है और वह यू-टर्न ले लेते हैं.’ थोड़े से दबाव में ही नीतीश जी बिखर गए.

एक दिन पहले नीतीश कुमार के फेरबदल पर दिल्ली के सीएम और AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का भी बयान आया था. केजरीवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को वहां नहीं जाना चाहिए था. उन्होंने सही काम नहीं किया. यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. मुझे लगता है कि इससे बिहार में NDA को नुकसान होगा और इससे INDIA गठबंधन को फायदा होगा…”

#WATCH | Bihar: Congress leader Rahul Gandhi says, “…The time has come for an X-ray of India to ascertain the population in this country…The first step towards social justice is an X-ray of the country…It is the alliance’s responsibility to give social justice in Bihar.… pic.twitter.com/H1LOAQWmSU

— ANI (@ANI) January 30, 2024