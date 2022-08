Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के काफिले पर पथराव किया गया है. पथराव में काफिले की कई गाड़ियों का शीशा टूट गया है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद (Nitish Kumar Convoy) नहीं थे. घटना पटना के गौरीचक के सोहगी मोड़ के पास की है. रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के लोग एक युवक की हत्या से आक्रोशित थे.Also Read - तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया प्रधानमंत्री पद का 'मजबूत' उम्मीदवार, बिहार के डिप्टी सीएम ने वजह भी गिनाई

जानकारी के अनुसार करीब एक हफ्ते पहले लापता हुए एक युवक का शव बेउर में मिला था. इसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए. लोगों ने सड़क जाम किया हुआ था और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गुजरा तो उनलोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. घटना के बाद आस-पास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने भीड़ को लाठियों की बदौलत तितर-बितर किया. Also Read - बिहार के दिहाड़ी मजदूर को Income Tax विभाग ने भेजा 37.5 लाख रुपये का नोटिस; जानें पूरा मामला

Patna | Stones pelted at the convoy of Bihar CM Nitish Kumar; CM was not present in the convoy at the time of the incident. pic.twitter.com/5kNnn7IDlv

— ANI (@ANI) August 21, 2022