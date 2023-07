Tej Pratap Health News: तेज प्रताप यादव की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती

Tej Pratap Yadav Health Update: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Bihar Minister and RJD leader Tej Pratap Yadav admitted to Mediversal Hospital in Patna after he complained of chest pain. Details awaited. pic.twitter.com/fdC4eRXC2c — ANI (@ANI) July 19, 2023