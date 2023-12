पेशी के लिए लाए गए अपराधी की दानापुर कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या, 2 गिरफ्तार | VIDEO

Bihar News: बिहार के दानापुर कोर्ट परिसर में पेशी के लिए लाए गए एक विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया, ‘अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार पर दानापुर कोर्ट में 2 लोगों ने हमला कर गोली मार दी. आगे की जांच चल रही है. हमले में अभिषेक कुमार की मौत हो गई. दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया.’

न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से शेयर किये गए वीडियो में एक आरोपी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा घसीटते हुए देखा जा सकता है.

Patna City SP Rajesh Kumar says, “Abhishek Kumar aka Chote Sarkar was attacked by two people who shot at him in Danapur court. Further investigation is underway. Abhishek Kumar passed away in the attack. Two accused taken into custody.” pic.twitter.com/Feg73X4ZNg

— ANI (@ANI) December 15, 2023