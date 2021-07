Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्यार करने की ऐसी खौफनाक सजा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एक युवक को प्यार करने की सजा के रूप में खौफनाक मौत मिली है. प्रेमिका के सामने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, इतना ही नहीं उसका प्राइवेट पार्ट भी काट डाला गया. प्रेमिका के परिजनों ने युवक को बुलाया और इस निर्मम तरीके से युवक की हत्या कर दी. इतना ही नहीं नाराज परिजन ग्रामीणों के साथ मृतक के शव को उसकी प्रेमिका के दरवाजे पर लेकर पहुंच गए और वहीं उसकी चिता सजा दी और पूरे रीति रिवाज से दाह संस्कार कर दिया.Also Read - Tej Pratap Yadav Hair Style: लालू के लाल तेजप्रताप ने बताया अपने सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर का राज, जानिए क्या कहा...

घटना मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाने के सोनबरसा गांव की है. मृतक की पहचान रेपुरा रामपुर शाह गांव निवासी मनीष ठाकुर के 18 साल के बेटे सौरभ राज के रूप में की गई है.

देखें घटना का वीडियो….

#WATCH | Kin of the man killed in connection with an alleged love affair in Muzzafarpur, Bihar was cremated in front of the accused’s house, yesterday.

Prime accused and three others have been arrested in connection with the killing: Kanti Police Station, Muzzafarpur pic.twitter.com/ZNYWYcDWjc

— ANI (@ANI) July 25, 2021