Land For Job Case: सीबीआई ने कथित ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शनिवार को तलब किया है. अधिकारियों ने बताया कि तेजस्वी यादव को पहले चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद शनिवार के लिए एक नयी तारीख दी गयी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को शनिवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है, लेकिन वह अभी तक यहां सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं.



जी मीडिया संवाददाता के मुताबिक सीबीआई जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है. 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था लेकिन वह विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे. जबकि वह इस बीच लगातार दिल्ली में रहे. आज भी सीबीआई ने उन्हें बुलाया है. सूत्र बता रहे हैं कि वह आज भी सीबीआई दफ्तर नहीं आएंगे.