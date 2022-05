CBI, RJD chief, Lalu Prasad Yadav, Patna, CBI raids, railway job scam: सीबीआई की टीम ने आज शुक्रवार को सुबह से देर रात तक करीब 14 घंटे तक राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 16 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है. बिहार की राजधानी पटना में सीबीआई की टीम ने लालू यादव, राबड़ी देवी के आवास पर भी छापे की कार्रवाई की है. सुबह से लेकर रात तक काफी हंगामा रहा. सीबीआई टीम के अफसरों से धक्‍कामुक्‍की की भी खबरें हैं. आजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. छापे की कार्रवाई के पूरा होने के बाद जांच एजेंसी के अफसरों को बाहर निकलने में भारी मशक्‍कत करना पड़ी. काफी मुश्‍किल और हंगामे के बीच सीबीआई अफसर किसी तरह से निकल सके, जिसका यह वीडियो सामने आया है.Also Read - बिहार: आंधी-तूफान और बिजली के कहर में 33 लोगों की मौत, सीएम ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया

बता दें कि सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 2004-09 में रेलवे में ‘ग्रुप डी’ की नौकरियों के बदले पटना में एक लाख वर्ग फुट जमीन लेने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है. यह मामला तब का है जब संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (यूपीए) सरकार के दौरान लालू रेल मंत्री थे. Also Read - सीबीआई छापों के बाद बोले सुशील मोदी- लालू यादव का नारा था- तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा

राबड़ी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी हैं. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने आज सुबह 10, सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर छापा मारा. सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किए गए एक नए मामले में उनका भी नाम है. Also Read - ट्रेन की चपेट में आने से अपने तीन साथियों की मौत से गुस्साए हाथी, 'विरोध' में ट्रैक पर बैठे, 12 घंटे ठप रही रेल लाइन

#WATCH | Patna, Bihar | CBI officials leave RJD chief Lalu Prasad Yadav’s residence after conducting raids in connection with a fresh case relating to the alleged ‘land for railway job scam’ pic.twitter.com/wmEqHJMdpi

— ANI (@ANI) May 20, 2022