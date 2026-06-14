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पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों का गुस्सा किस बात से फूटा, क्यों हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ , किस वजह ने बिगाड़ा माहौल

यह घटना रेलवे और प्रशासन को भर्ती परीक्षाओं के दौरान बेहतर व्यवस्था पर सोचने को मजबूर करेगी. युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के साथ सुरक्षा भी जरूरी है.

Written by: Farha Fatima
Published: June 14, 2026, 1:35 PM IST
छात्रों में गुस्सा क्यों भड़क उठा ? (image creation- AI)
छात्रों में गुस्सा क्यों भड़क उठा ? (image creation- AI)
  • पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों छात्रों ने ट्रेनों की देरी और भीड़ के कारण हंगामा किया.
  • गुस्साए छात्रों ने ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ और कई ट्रेनें रुक गईं.
  • हालात बिगड़ने पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई, जिसमें रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा और कई पुलिसकर्मी घायल हुए.
  • पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग कर स्थिति पर काबू पाया, जबकि जांच में असामाजिक तत्वों की भूमिका भी सामने आई.

पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर 13 जून की रात दर्दनाक नजारा देखने को मिला. हजारों छात्र, जो बिहार पुलिस विभाग की Prohibition Constable की भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे, ट्रेन की देरी और कम गाड़ियों से इतने नाराज हो गए कि स्टेशन पर हंगामा शुरू हो गया. पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और ट्रैक जाम करने जैसी घटनाएं हुईं, जिससे पूरा रेल परिचालन प्रभावित हुआ. यह घटना परीक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं की मजबूरी को उजागर करती है. Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस निषेध विभाग (Prohibition Constable), वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हजारों अभ्यर्थी पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा थे. ट्रेनें लेट पहुंचीं और सीटें कम होने से छात्रों में गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने ट्रैक पर उतरकर ट्रेन रोक दीं. स्थिति बिगड़ते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. ट्रेन के कोच, प्लेटफॉर्म की दुकानें और रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचा. एक दुकानदार संजय कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान पूरी तरह तोड़ दी गई और वे बाल-बाल बचे. पुलिस और आरपीएफ की टीम पहुंची तो हंगामा और बढ़ गया. पत्थरों से रेलवे आईजी जितेंद्र राणा समेत कई जवान घायल हो गए. पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी.

पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह थियागराजन ने बताया कि दो स्पेशल ट्रेन पहले से उपलब्ध थीं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इमरजेंसी चेन खींची और अतिरिक्त ट्रेन की मांग की. इससे ईमानदार छात्र भी प्रभावित हुए.

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एग्जाम डेट और वैकेंसी डिटेल

परीक्षा 14 से 17 जून तक चल रही है. कुल 4128 पदों के लिए भर्ती है जिसमें वार्डर के 2417, प्रोहिबिशन कांस्टेबल के 1603 और मोबाइल स्क्वाड के 108 पद शामिल हैं. कई छात्र समय पर सेंटर नहीं पहुंच पाए. सुबह तक भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति नियंत्रण में कर ली गई. ट्रेनें फिर से चलने लगीं लेकिन रातभर का हंगामा यात्रियों और छात्रों के लिए मुश्किल भरा रहा.

असामाजिक तत्वों ने छात्रों के बीच घुसकर हिंसा भड़काई

छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी होने के बावजूद ट्रेन व्यवस्था नाकाफी थी. दूर के एग्जाम सेंटर और भीड़ ने उनकी चिंता बढ़ा दी. moneycontrol.com के मुताबिक अधिकारियों का दावा है कि असामाजिक तत्वों ने छात्रों के बीच घुसकर हिंसा भड़काई. जांच जारी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं.

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Farha Fatima

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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