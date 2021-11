Chhath Puja Celebration News: बिहार समेत देश के कई राज्‍यों में सूर्य की उपासना के त्योहार छठ पर्व के पावन अवसर पर आज बुधवार की शाम सूरज को अर्घ्य दिया गया. देश के बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला यह देश अन्‍य राज्‍यों उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली, झारखंड, मध्‍य प्रदेश, समेत देश के कई अन्‍य राज्‍यों में मनाया जा रहा है. लोकआस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन बुधवार की शाम बिहार की राजधानी पटना के विभिन्न गंगा घाटों, तालाबों, जलशयों पर लाखों छठव्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अघ्र्य दिया और पूजा-अर्चना की. इस क्रम में कई व्रतियों ने अपने घरों तथा अपार्टमेंट की छतों पर भी व्यवस्था कर भगवान भास्कर को अघ्र्य दिया.Also Read - Fire incident in Bhopal`s Hospital: 4 नवजात बच्‍चों की मौत के 36 घंटे बाद 8 ने तोड़ा दम, कुल 12 मौतें हुईं

Bihar: Devotees offer prayers at Patna College Ghat on #ChhathPuja pic.twitter.com/Dhi8czxVcl — ANI (@ANI) November 10, 2021

बता दें कि सूर्योपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है. इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाय-खाय के साथ हुई. इसके बाद मंगलवार को व्रतियों ने ‘खरना’ का प्रसाद ग्रहण किया था. ‘खरना’ के दिन व्रती उपवास कर शाम को स्नान के बाद विधि-विधान से रोटी और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसी के साथ व्रती महिलाओं का दो दिवसीय निर्जला उपवास शुरू हो जाता है. इसके बाद आज बुधवार की शाम डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया. यह उपवास कल बृहस्पतिवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ समाप्त हो जाएगा.

Delhi CM Arvind Kejriwal visits East Kidwai Nagar and meets the devotees who are celebrating #ChhathPuja pic.twitter.com/GZ3ZFto4VF — ANI (@ANI) November 10, 2021

बिहार: छठ पर व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य

Assam | Devotees offer prayers at Brahmaputra Ghat in Guwahati on #ChhathPuja pic.twitter.com/aAqrVkzMyl — ANI (@ANI) November 10, 2021

नीतीश कुमार भी अपने परिजनों के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने परिजनों के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. इस दौरान उनके बड़े भाई समेत अन्य परिजन भी मौजूद रहे.

Bihar CM Nitish Kumar visited Ganga Ghat in Patna on #ChhathPuja today pic.twitter.com/ybgnCEXdqY — ANI (@ANI) November 10, 2021

गंगा घाट से लेकर नदियों के तटों, तालाब और जलाशयों पर भक्ति का सैलाब उमड़ा

छठ पर्व के तीसरे दिन बुधवार की शाम लाखों व्रती गंगा के छठ घाट पहुंचे. आम से लेकर खास लोग भक्ति में डूब गए. छठ को लेकर पूरा बिहार भक्तिमय हो गया है. गंगा घाट से लेकर विभिन्न नदियों के तटों, तालाब और जलाशयों पर भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा.

छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे

मुहल्लों से लेकर गंगा तटों तक यानी पूरे इलाके में छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे. राजधानी पटना की सभी सड़कें पूरी तरह सजी हैं. छठ पर्व को लेकर गंगा घाटों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. राजधानी की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक की सफाई की गई.

Devotees offer prayer on the occasion of #ChhathPuja at Bhim Sarovar, Guru Gorakhnath Temple in Gorakhpur pic.twitter.com/KrTd9Src3u — ANI UP (@ANINewsUP) November 10, 2021

सूप में अर्घ्य की सामग्री रखकर भगवान का ध्यान रख नमन किया

औरंगाबाद की ऐतिहासिक सूर्य नगरी देव में भी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक छठ पर्व का अनुष्ठान किए व्रतियों ने बुधवार शाम को अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया. श्रद्धालुओं ने सूप में अघ्र्य की सामग्री रखकर भगवान का ध्यान रख नमन किया. अर्घ्य देने को लेकर देव सूर्यकुंड तालाब में लाखों व्रतियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी.

गुरुवार को सुबह आस्था का 4 दिवसीय महापर्व सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा

गुरुवार की सुबह लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि सोमवार को नहाय-खाय से चार दिवसीय छठ पर्व की शुरूआत हुई थी.