नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) आरजेडी द्वारा कराई गई इफ्तार पार्टी में पहुंचे. नितीश कुमार ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया और रोजेदारों के साथ इफ्तार किया. इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने परिवार ने नीतीश कुमार का स्वागत किया. नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव साथ में बैठे बातें करते नज़र आये. नीतीश कुमार के आरजेडी की इफ्तार पार्टी में जाने को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं.

बहुत समय बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपनी प्रतिद्वंदी विपक्षी पार्टी आरजेडी के किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया. बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी का समर्थन हासिल है. बीजेपी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीट्स मिली थीं. जबकि इसके बाद आरजेडी को 75 सीट्स हासिल हुई थीं. जेडीयू को 43 सीटों पर सिमट गई थी. इसके बाद भी बीजेपी ने समर्थन देते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया था.

Bihar CM Nitish Kumar reaches the residence of former Bihar CM & RJD leader Rabri Devi in Patna for an #iftar party. pic.twitter.com/tIprKdHUf0

— ANI (@ANI) April 22, 2022