पटनाः बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बुधवार को तड़के करीब ढाई बजे एक अनियंत्रित फार्च्यूनर एसयूवी ने फुटपाथ पर सो रहे चार बच्चों को कुचल दिया, जिसमें तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप ये घायल है. इधर, घटना से आक्रोशित लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई. कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कुम्हरार इलाके में चार बच्चे फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी एक अनियंत्रित एसयूवी ने चारों बच्चों को कुचल दिया. इस घटना में घटनास्थल पर ही तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि एक बच्चे के पैर की हड्डी टूट गई. सभी मृतक नौ से 12 वर्ष के बीच के हैं.

Bihar: 3 children died, 1 injured after an SUV mowed then down while they were sleeping on the footpath in Agam Kuan area of Patna, yesterday. The locals later staged protest on the road. Police say, “3 children died, 1 injured. 1 man in the SUV also died. Investigation underway” pic.twitter.com/6SC5ESz0cu

— ANI (@ANI) June 26, 2019