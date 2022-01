Chirag Paswan: एलजेपी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का कई मुद्दों पर घेराव करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन (President rule in Bihar) लगाने की मांग की. पासवान ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि अवैध शराब के सेवन से लोगों की मौत को रोका जा सके. उन्होंने बीजेपी के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर भी तंज कसा. चिराग (Chirag Paswan) ने कहा कि नीतीश कुमार जानबूझकर पेगासस (Pegasus), जाति जनगणना (Caste Census), जनसंख्या नियंत्रण बिल (Population Control Bill) और बिहार को विशेष दर्जे (Special Status) जैसे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते हैं. इन मुद्दों पर BJP पहले ही अपना रुख साफ कर चुकी है. वो शायद विपक्ष में शामिल होकर पीएम (PM) पद के दावेदार बनना चाहते हैं.Also Read - Bihar में बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां, 6 फरवरी तक लागू रहेंगे सभी मौजूदा प्रतिबंध; जानें क्या बोले नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar intentionally raises issues like Pegasus, caste census, population control bill & special status to Bihar on which BJP’s stand is already clear. He probably wants to be a contender for PM’s post by joining the Opposition: LJP (Ram Vilas) chief Chirag Paswan(21.01) pic.twitter.com/Tj4vtMR6c1

